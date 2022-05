Nicolas LANG

Actuellement technicien informatique en régie sur le site d'un client, j’œuvre sur des tâches niveau I et II pour la société E-Logiq.



J'interviens principalement dans des environnements Windows (Windows 98 à 8, Windows serveur 2003 à 2012), mais aussi Linux (Debian). Je possède également des compétences dans le développement (Powershell / C# / Bash / Python) et effectue diverses tâches de reporting / monitoring / gestion à distance grâce à Powershell. Passionné de nouvelles technologies, j'aime particulièrement effectuer de la veille et rester à jour dans cet environnement en perpétuelle évolution, cherchant toujours à apprendre et m'améliorer.



Je vous invite à vous rendre sur mon site : http://nicolaslang.blogspot.fr ou à consulter mon CV sur mon profil.



Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Arkoon

Relationnel

Windows PowerShell

Réseaux informatiques & sécurité

GNU/Linux

Microsoft Exchange

Virtualisation