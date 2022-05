Nicolas LANNEAU

Mélomane dès mon plus jeune âge, je suis devenu DJ et consultant dans le design sonore grâce à de nombreuses rencontres qui ont été déterminantes (notamment à Shanghai, Chine où j'ai séjourné 1 an, et au Japon) ainsi qu'une connaissance affinée dans les musiques actuelles (soul, jazz, funk, deep house, underground disco, downtempo,...). Je suis très éclectique et possède de nombreux titres rares en provenance du monde entier (Japon, Inde, suède, Angleterre, USA, France, Allemagne, Brésil,...) souvent tirés à très peu d'exemplaires. Mes prestations sont avant tout destinées à des endroits raffinés, qui privilégient la qualité et l'ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Compilation

Design

Design sonore

Evénementiel

Habillage

Habillage sonore

Musique

Organisation

Organisation d'événement

Sound

Sound design