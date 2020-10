Henri DEBAR

= > Technologies de Mesure et Services en Colorimétrie.

= > Automation, process industriel automatisés, optimisation et rentabilité des lignes de production.

= > Solutions complètes de métrologie pour maîtrise de la couleur.





Depuis le contrôle des matières et pigments jusqu’à la fabrication des produits finis colorés (agro-alimentaire: matières premières, café, fruits, légumes, viande, produits industriels: colorants, snacks, biscuits,...) ; (peintures, coatings, verre: architecture, lentilles; plastiques: masterbatch, extrusion, soufflage); (encres: flexographie, offset, packaging); (produits de construction: ciments colores, joints); (pharmacie, beauté, cosmétiques: crèmes, parfums, rouge a lèvres, poudres, vernis, fond de teint, ...).



1) Laboratoires et chaines de production:

= > Contrôle et métrologie de la couleur des applications industrielles et formulation des couleurs (pigments, poudres, liquides, agro-alimentaire, peintures, revêtements, vernis, enduits, plastiques, cosmétiques, crèmes pharmacie, encres, packaging, textiles, fibres etc…). Contrôle du process. Luminance, brillance.



2) Assurance qualité et productivité:

= > Gestion performante numérique de la Couleur et de l’Apparence colorée. Colorimétrie instrumentale. Contamination, impuretés des matières (échelle Gardner, Indice de Blancheur, Jaunissement, APHA), variations du process, dégradation dans le temps. Formule et ajustement. Sélection des pigments. Base de données de formules de teintes illimitées.



3) Créations de couleur:

= > Logiciels de formulation et correction de teintes et de gestion de la couleur. Faisabilité. Contre-typage. Mise a la teinte. Coloration. Couleurs opaques, transparentes, translucides.





APPLICATION ENCRE:

Densitométrie (filtres, quadrichromie, densité, engraissement, balance des gris, trapping), spectrocolorimétrie (d/8 ou 45/0, SCI, SCE..), viscosité, dépôt d'encres, fichiers de caractérisation des encres fournisseurs, corrections sur machines, regroupement, encres de retours. https://www.youtube.com/watch?v=czsrphbHrRU





APPLICATION PLASTIQUE: Plasturgie - Extrusion - Soufflage

ISOLAB présente l'innovation née de la synergie de HUNTERLAB et PLASTORE qui inventent le contrôle automatique et ajustement simultanés de la chaîne de production.



HunterLab: Les équipements de mesure en ligne HunterLab permettent une optimisation du processus industriel avec la mesure sans contact et en continu de la couleur en prenant en compte la hauteur entre le détecteur et l'objet contrôle. Du début à la fin, les cycles de production peuvent être surveillés pour déterminer la variation de couleur et les produits hors tolérances.



Plastore combine au détecteur de HunterLab un système API (Automate Programmable Industriel) permettant une correction en temps réel de la dérive de couleur aussitôt ou le controle est hors tolérance. Cette Automation industrielle est connectée au débit d'alimentation en matières premières et s'ajuste pour maintenir des tolérances de couleur prédéfinies.





APPLICATION ON-LINE (Alimentaire, Plastiques)

https://www.youtube.com/watch?v=edrxA7yp4Qk

Les systèmes de contrôle en ligne permettent la mesure continue des produits sur une ligne de production. Cette méthodologie permet de contrôler, sans contact ou intrusion, toute variation de couleur des produits qui sortiraient des tolérances fixées par rapport a votre teinte cible étalon. Surtout ce contrôle "in-line" permet une action corrective immédiate dans le cas d'une dérive signalée par le contrôle d'un produit hors tolérances. Enfin l’utilisation de ces systèmes est la solution pour limiter les temps d’arrêt machine et les pertes de produits.



Optimiser l'efficacité de l'opérateur tout en assurant une qualité de couleur uniforme dans un cycle de production grâce au système de contrôle de couleur en circuit fermé et un API.



Mes compétences :

Métrologie

Colorimétrie

Mesure de la couleur et de l'apparence

Colormanagment

Contrôle qualité sur ligne de production

Logiciel de formulation de teintes