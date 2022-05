Nicolas LAPORTE

Gestion de projet :

O Préparation avant-vente, suivi client, organisation des comités de pilotage, TMA niveau 2/3

O Rédaction du dossier de spécifications, définition des tâches et prévisionnels (charges, risques), plan de développement

O Planning et animation des équipes internes, externes et offshores (jusqu'à 20 personnes), définition des indicateurs de qualité et reporting

O Rédaction du rapport de validation, maîtrise fonctionnelle, suivi qualité/coût/délais



Expertise technique :

O Mise en place de la méthodologie RUP, définition des best practices, respect de la norme ISO 9001

O Etude de faisabilité, audit de performances et maîtrise des contraintes de de production 24/7

O Définition de l’architecture, revue de design UML, réalisation de prototypes

O Support technique aux équipes de conception, de développement et de test

O Veille technologique, choix de composants, droit du logiciel, relations fournisseurs



Environnements :

O Clients mobiles (Android, iOS), clients web (GWT) et serveurs sous Tomcat, SQL server (3 ans)

O Clients windows, client web (Spotfire) et serveurs sous JBoss, Oracle (10 ans)



Domaines :

O Monétique (mPOS, retail, e-commerce, web in store, PCI-DSS) - 3 ans

O Semi-conducteur (optimisation du rendement de production) - 10 ans





Mes compétences :

MS project

SVN

UML

JEE

Maven

SQL

JRules

Oracle

RSA/RSM

Android

Modelio

GWT

IOS

Tomcat