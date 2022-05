Diplômé d'un master 2 Système d’Information et Contrôle à l’IAE de Poitiers, cette formation m'a permis de bénéficier des nombreux avantages de l'apprentissage. J'ai travaillé en tant qu'apprenti et continue actuellement au même poste, en CDD, de contrôleur de gestion industriel à Thales Avionics à Châtellerault sur le site de production de La Brelandière.



Cette fonction me permet de mettre en valeur mes connaissances et compétences en comptabilité analytique et générale. Cette année également rime avec rigueur, notamment en réalisant mensuellement des reportings et en travaillant sur des tableaux de bord, et avec curiosité intellectuelle pour comprendre et analyser les éventuels écarts de coûts de production.



Mon expérience professionnelle sur ces deux dernières années, en réunissant cette expérience et également la précédente réalisée dans le service de contrôle gestion industriel de la société Rémy Martin à Cognac, société du secteur des vins et spiritueux, me permet d'avoir un bagage solide dans l'industrie.



C'est pourquoi, j'envisage de poursuivre ma carrière dans le domaine du contrôle de gestion industriel. Je suis donc actuellement à la recherche d'un CDD ou d'un CDI dans cette même fonction.



Mail : nicolas.lardy@laposte.net





Mes compétences :

SAP

Contrôle de Gestion industriel

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Contrôle budgétaire

Visual Basic

Comptabilité analytique