Nicolas LARZUL

Je suis actuellement responsable des Systèmes d'Information dans le secteur du transport de voyageurs. Mon rôle et d'assurer l'adéquation entre les besoins des acteurs de l'entreprise et les ressources mises à disposition, dans le respect d'un budget défini avec le comité de direction et de la feuille de route des projets à réaliser chaque année.

J'ai suivi un parcours de formation initiale en DUT Informatique complété par un diplôme d'ingénieur en informatique au CNAM. Soucieux d'élargir ma capacité à comprendre les attentes de l'entreprise et toujours désireux d'apprendre de nouvelles pratiques, je suis depuis septembre 2019 un cursus diplômant en management à l'EDHEC.

J'évolue dans l'univers info depuis 19 ans. j'ai débuté ma carrière en tant qu'Analyste Etudes pour un centre de traitement de données informatiques pendant 5 ans puis j'ai occupé des fonctions orientées vers la conduite de projets et le pilotage d'activités pendant 11 ans dans le domaine de la formation, puis le secteur publique au travers de deux administrations locales et régionales. Depuis 2017 j'ai pris en charge la responsabilité de l'ensemble des activités informatiques d'une entreprise (de la priorisation budgétaire à la mise en œuvre des solutions en passant par le pilotage des projets de changement).

Ces missions successives m'ont permis de développer une bonne maîtrise des environnements techniques, une écoute active auprès des utilisateurs afin de leur apporter des réponses adaptées à leurs besoins. J'ai également appris à piloter des équipes en mode projet sur des périmètres importants et à manager en direct des équipes pluridisciplinaires à taille humaine complétées par l'externalisation auprès de sous-traitants de certains domaines techniques (support utilisateurs, administration serveurs, sécurité réseaux).

Riche de ces expériences, je suis à la recherche d'un challenge motivant dans une entreprise qui souhaite faire de la digitalisation un de ses axes prioritaires en matière de développement pour les années à venir. Le conseil, la conception et la mise en œuvre de solutions sont les moteurs qui influences mes motivations personnelles.



