Portfolio : nicolas-lauffenburger.fr

Bande démo : https://vimeo.com/115963339



Réalisateur, scénariste publicités, clips websérie

Directeur artistique et concepteur : pub offline et online



Spécialisations : Réalisation, conception, direction artistique, management d'équipe, User experience, storytelling, print, films

Logiciels maitrisés : Photoshop, Illustrator, InDesign, After effects, Première, Cinéma 4d



Mes compétences :

Direction artistique

Gestion d'équipe

Typographie

Modélisation 3D

Réalisation audiovisuelle

Motion design

Post production

User interface design