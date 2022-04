Antoine EMEURY

Après deux ans en Colombie comme coopérant et quelques mois de stage chez euro RSCG, j'ai commencé ma carrière comme collaborateur auprès d'hommes politiques locaux et nationaux. Puis je suis entré chez Iliad en 1998 comme chargé des relations avec les pouvoirs publics ou je participe au lancement de free, première génération. En 2001 parallèlement à mes activités professionnelles je suis élu adjoint au maire de la ville de la garenne colombes.

En 2002, je fonde la société Ad interactive et, en tant que directeur associé en charge du développement, je dirige la mise en oeuvre des projets Internet intranet pour les grands comptes et les institutions publiques. En 2009, je cède les parts que je détiens dans Ad interactive pour créer l'agence ComQuat dont j'assure la présidence. En 2012, la société Comquat est intégrée au Groupe Ipanema pour en devenir le pôle de communication corporate. Depuis cette date j'assure la direction générale du Groupe auprès de son président Michel Duplessier.



Mes compétences :

Communication

Communication de proximité

Conseil

Éthique

Identité de marque

Marketing