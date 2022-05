Nicolas LAUNAY

Rattachée en ligne hiérarchique directe à la Direction Générale, la Maitrise d’Ouvrage est responsable de l’interface entre le Département des Systèmes d’Information d’une part, et les métiers ainsi que les fonctions support et contrôle de la banque d’autre part.



La Maitrise d’Ouvrage participe au pilotage de tous les projets de SI et notamment d’acquisition de nouveaux outils pour mieux prendre en compte les dimensions « Métiers » des projets en vue de l’amélioration des processus d’activités de la banque.



La Maitrise d’Ouvrage veille à la bonne coordination des projets dans le respect des objectifs de la stratégie de la banque.



La Maitrise d’Ouvrage concourt à la rédaction des procédures et transversales.



La mission de la Maitrise d’Ouvrage :

- Assume un rôle de coordination dans la conduite des projets entre les utilisateurs métiers et le maitre d’œuvre (MOE - Informatique),

-Prend en charge la responsabilité des projets et la conduite des projets,

-Définit les besoins en collaboration avec les responsables métiers et assure la rédaction du cahier des charges de chaque projet,

-Assure un support auprès des chefs de projet dans la conduite du projet,

-Contribue à la bonne évaluation du financement et à la planification des projets,

-Fournit au maitre d’œuvre, si besoin, les spécifications fonctionnelles générales des projets,

-Valide la recette fonctionnelle des produits,

-Gestion et suivi des incidents vers les prestataires,

-Assure le déploiement « métier » du projet,

-Assure la mise en œuvre des actions d’accompagnement aux utilisateurs,

-Veille au respect des calendriers et dates contractuelles de livraison

-Manager le personnel du service,

-Prend en charge, en collaboration avec les services opérationnels la rédaction des procédures,

-Assure avec l’organisation la rédaction des procédures transversales.



La fonction de la Maitrise d’Ouvrage :

-Recueille et analyse les besoins auprès des utilisateurs,

-Propose des solutions à mettre en place,

-Participe à la conduite et au pilotage des projets,

-Rédige les spécifications fonctionnelles générales,

-Participe à la rédaction des cas de tests et valide les fonctionnalités nouvelles,

-Forme les utilisateurs sur la base de supports adaptés,

-Participe à la bonne exécution des modes opératoires et des manuels utilisateurs,

-S’assure des conditions de réalisation du portefeuille de projets par la maitrise d’œuvre,

-Contrôle, avant signature, des contrats avec les prestataires,

-Assure avec la maitrise d’œuvre (informatique) des taches d’urbanisation du SI,

-Participe à la politique de sécurité du SI,

-Participe à la rédaction des procédures.



Le suivi des projets est assuré par la Maitrise d’Ouvrage en liaison avec le service Informatique.



La Maitrise d’Ouvrage transmet en fin de semaine auprès des responsables un reporting de la situation des chantiers et des projets.



La Maitrise d’Ouvrage adresse en fin trimestre à la Direction Générale une note précisant les projets réalisés et les charges.



La Maitrise d’Ouvrage assure un comité de suivi des projets tous les deux mois avec les responsables de l’Informatique et de l’Organisation.



La Maitrise d’Ouvrage est membre du CSSI (Comité de Suivi des Systèmes d’Informations et du Comité de Validation des Procédures.



La Maitrise d’Ouvrage participe aux réunions ou comités des instances interbancaires et européennes dans le cadre de ces fonctions.



Elle assure une présence au sein du Club des Utilisateurs SAB.



Elle assure au sein des responsables une communication à partir d’un compte rendu interne des sujets les concernant.



Elle communique aux responsables les projets issus d’une veille réglementaire.



Mes compétences :

SAB

Ms projet

Qualitycenter

Bureautique

MOA

Etablissements de paiement

AMOA

Core banking systems