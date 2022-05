Nicolas LAUQUIN

Je suis directeur associé et fondateur à L'atelier du mobile, studio de développement et agence en stratégie mobile créé en 2010 par quatre ingénieurs passionnés et expérimentés dans la réalisation d'interfaces mobiles et dans le développement logiciel.



Au sein de la société, j'accompagne nos clients pour du conseil, de l'étude ergonomique, du développement et du positionnement marketing mobile.



Notre objectif ? Réaliser des applications iPhone, iPad ou Android sur mesure, simple et ergonomique !



Mes compétences :

Android

Applications iPhone

Applications mobile

Cocoa

Conseil

Développement

Entrepreneur

Ergonomie

iOS

iPad

iPhone

Mac

Maketing

Marketing

Marketing mobile

Mobile

Objective c