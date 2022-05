Nicolas LAURENÇON

Titulaire d'un BTS en sécurité Privé, certifié SSIAP 3 au centre de formation CECYS (92)

Une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité des biens des personne et de l'environnement. J'ai acquis au long de cette période des outils et des compétences qui sont aujourd'hui indispensable dans notre métier.

Soucieux de toujours améliorer la qualité des réponses données à une demande.



Quelques point forts:



* Maitriser les environnements de travails ;

* Mettre en application les procédures et élaborer les consignes en réponses aux exigences du cahier des charges

* Respect de la réglementation en matière de sécurité

* Management et animation d'une équipe de sécurité incendie / sûreté

* Planifier et anticiper les besoins en personnel



Mes compétences :

pack office

rédaction de consignes

méthodologie et formation sur divers postes

Animation de réunion qualité.

Process Qualité

Autodidacte

Démarche Qualité Et Sécurité

SDIS

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Data Centre

Formateur incendie EPI

Réglementation incendie

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Intrusion

Detection incendie

Ssiap 3