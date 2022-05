Nicolas LAURENT

Jeune diplômé d'un Master 2 Marketing à l'IAE de Bordeaux, je souhaite débuter ma carrière dans le milieu de la stratégie de communication en menant de nombreux projets avec un poste à responsabilités.



Cependant, je n'exclus pas un début de carrière dans un domaine pouvant mélanger commercial et communication afin d'acquérir de l'expérience sur le terrain.



Actuellement, je suis en CDD dans une agence de stratégie évènementielle : Le Paradis C'est Ici. Mon rôle est d'assister le directeur de l'agence dans la réalisation de ses projets.



Je suis donc toujours demandeur d'emploi pouvant suivre mon CDD. Très motiver et volontaire, je suis disponible à partir du 9 mars 2012.



Compétence : communication commerciale, évènementiel, communication interne, stratégie, négociations commerciales, Microsoft et Mac Office 2011, Photoshop



Bénévolat et humanitaire : entraineur de football pour les enfants de mon club et participation au 4L Trophy 2011 (raid humanitaire pour les enfants du Maroc).



Mes compétences :

Vins & champagnes

Marketing