Diplômé en Ingénierie de la Santé avec un spécialisation en galénique, j'ai décidé de me réorienter vers le contact client en devenant formateur pharmaceutique. C'est un métier qui me plaît énormément et dans lequel je m’épanouis. Je suis curieux d'apprendre et très tenté par le challenge de la vente et de l'encadrement d'équipe terrain.



Mes compétences :

Commercial

Pharmacie

Formation