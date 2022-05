Nicolas LAUSTRIAT

Travailleur, motivé et sociable, j’apprécie le contact relationnel avec toutes les générations, le travail en équipe et sais faire preuve d'adaptabilité. En effet, mes expériences professionnelles variées m’ont appris à m’intégrer et m’adapter rapidement aux équipes d’une entreprise.



Mes compétences :

Hôtellerie

Ressources humaines

Comptabilité

Gestion

Microsoft Excel

Relationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint