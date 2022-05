=> pour éviter le filtre viadeo, contactez moi directement : nlaustriat@poleetic.com

ou consultez mon site : http://nicolas.laustriat.com



_Définition et mise en place de stratégies de communication en ligne,

_Maîtrise des environnements techniques et fonctionnels internet,

_Maîtrise des workflow et du partage des informations,

_Formation à des outils de mise en ligne web,

_Mutualisation des réalisations pour des sites internationaux (déploiement/maintenance et gouvernance),

_Gestion de la relation client.



Mes compétences :

Référencement web

Internet

Gouvernance

Web

Communication

Marketing

Un grain de folie