Sylvain PUTTEMAN

Conception, réalisation et suivi de campagnes marketing en ligne.

Gestion et animation de communautés.

PAO.

Assistance informatique, internet, multimédia audio et vidéo.

Photographie, prises de vue, retouches, montages, optimisation.

Gestion de parc téléphonie fixe et mobile.

Animation d'un groupe de travail sur les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Audiovisuel

Informatique

Word

Indesign CS5

Télécommunications

Marketing

Photographie

Excel avancé

Photoshop

Office

Internet

Powerpoint

Réseaux sociaux

Flashcode

Flash

Html/css

Dreamweaver CS5

Régisseur

Audio

Dreamweaver

Web

HTML