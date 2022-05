Nicolas LAUZEL

Mon expérience de Directeur artistique en agence de communication et de Chef de projets en web agency, pour de grands comptes tels qu'Orange, Peugeot, Groupe Canal me permet d'aborder de nombreuses problématiques en toute efficacité.



J'envisage intégrer une structure dans laquelle je pourrais apporter une réelle expertise, des idées, et une palette de compétences étendue allant de l'édition au développement de sites, de portails, d'applications internet, sites web et e-commerce en passant par le design graphique, la stratégie communicative, le storyboarding, la publicité…





Mes compétences :

Développement web

Illustration

Graphisme

Adobe Flash

QuarkXPress

JavaScript

Adobe Dreamweaver

Intégration web

HTML

MySQL

Mise en page

Design graphique

PHP

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CSS

Web design