Nicolas LAVAL

15 ans d’expérience en informatique et gestion de projet agile.

Le rôle de Product Owner, en particulier, me permet d'exprimer et de développer les compétences acquises par l'expérience au contact des clients et des équipes. Plus fixé sur le savoir être, selon moi, ce rôle est un levier de la valeur ajoutée et de la réussite d'un projet.



Mes compétences :

Comprendre les enjeux

Fédérateur

Qualité d'écoute

Animer un projet

Communicant

Porter et transmettre une vision produit

Force de proposition