Directeur d'exploitation, dans le désamiantage et la déconstruction depuis une vingtaine d'année. Je souhaiterai mettre mon expertise et mon expérience à profit. J'aime travailler en équipe, et je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et trouver des solutions permettant d'optimiser les couts et la satisfaction de nos clients. Ingénieux et organisé, j'ai prouvé mes capacités à bâtir et diriger des équipes.