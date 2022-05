Nicolas LAZZARONI

Etre ingénieur implique de l’audace, de l’humilité, du courage, et de la volonté



Etre ingénieur, c’est relever chaque jour de nouveaux défis, résoudre des problèmes techniques et complexes toujours plus grands pour inventer, concevoir et fabriquer le monde de demain



Etre ingénieur c’est mettre en exergue mes qualités humaines qui permettront à mes équipes de grandir et de réussir leurs missions



Et comme le disait si bien Winston Churchill : « Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts »



Mes compétences :

Microsoft Mail

AutoCAD

Mathématiques

Conduite de chantier

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion de chantier

Finance de marché

Economie

Suivi de chantiers

Chiffrage des chantiers

Microsoft PowerPoint

Economie de la contruction

Topographie

Expertise technique

Gestion de projet

Calcul de structure

Gestion de la relation client