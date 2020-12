Steve ORHAND

Au sein du bureau d'étude béton armé, je réalise les devis et les plans de pose d'armatures suivant les plans de permis de construire.

Ensuite, je réalise une liste de produits qui sera colisée et livrée sur le chantier.

Mes principaux clients sont des constructeurs et des maçons, et je leur apporte un soutien technique dans la mise en oeuvre.

Mon secteur d'activité est la Champagne-Ardennes et le domaine d'activité est principalement la maison individuelle et les petits collectifs.



Mes compétences :

Excel

Publishers network

Allplan

Bâtiment / Gros Oeuvre

Power point

Relation clients

Descente de charge

Devis

Dessinateur projeteur