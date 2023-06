Olivier ORHAND

Mon coeur de métier est la performance industrielle en agroalimentaire. Ce poste est basé sur l'animation des équipes de production, le suivi des indicateurs, l'amélioration continue et l'atteinte des objectifs fixés par la direction. En ayant exploré les nombreuses facettes, il est temps pour moi de donner une nouvelle dynamique à ma carrière et de me diriger vers de nouveaux horizons.



Volontaire et travailleur, je suis à la recherche de challenges et responsabilités dans le but d'élargir mes connaissances et de monter en compétences.



Je suis attentif au bon respect des règles Santé, Sécurité au Travail et Environnement dans toutes les activités que je mène. En effet, je fais partie des effectifs pour des audits internes. Je suis en charge de veiller au respect des mesures d'hygiène et de la « Culture Qualité » car je réalise des pré-audits pour des certifications IFS et BRC. Jai également suivi une formation PRAP en lien avec le respect des mesures de sécurité.



Les éléments exposés ci-dessus attestent de ma polyvalence et de ma capacité d'adaptation.



Durant ces dernières années au sein de Cité Marine, j'ai été baigné dans la culture de la réussite et la perspective de diffuser cet état d'esprit dans une nouvelle entreprise me motive particulièrement.