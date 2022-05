Nicolas LE BARBU

Expert en solution de sauvegarde et très à l'aise dans tout ce qui a attrait aux environnement Microsoft, je recherche actuellement un poste pouvant à la fois valider mes expériences actuelles et passées, ainsi que me permettre de continuer de progresser dans des domaines tel que le stockage et les différents aspects d'un SAN.



Grace à ma capacité d'adaptation et ma grande motivation, j'ai su à la fois maitriser les différents aspects d'un service d'exploitation de niveau 2 et 3 dans un grand groupe, et en même temps me spécialiser dans le domaine de la sauvegarde.



Mes compétences :

Sauvegarde et archivage

VMware

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Administration système