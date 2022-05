Nicolas LE DRÉZEN

Http://www.halokin.fr



https://github.com/halokin



Créateur d’ebooks interactifs & développeur javascript web et mobile fullstack



COMPETENCES

- Langages, frameworks et outils de développement web : JavaScript, Git / Github, HTML5, CSS3, Ionic, Angular.js, MongoDB, Express.js, jQuery, Bootstrap, Cordova, Phonegap, XML, ActionScript, PHP, ...

- Parfaite maitrise des outils de création numérique :

Adobe Creation Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere...), Tumult Hype, Aquafadas MotionComposer, Quark X Press, Corel Painter, Apple Final Cut Pro...

- UX designer (expérience utilisateur), UI designer (interfaces, ergonomie), d'animations graphiques, d’identités visuelles (chartes graphiques, visuels, logos)

- Gestion de projet Agile (méthode SCRUM) et tests utilisateurs

- CRM : stratégie de communication et culture des réseaux sociaux

- Conception d’installations interactives 3D avec capteurs

- Composition musicale et illustration sonore



QUALITES

- Créativité et réactivité : adaptation aux évolutions et appropriation de nouveaux outils

- Formation permanente en autodidacte (développement, recherche et cours en ligne)

- Capacité d’innovation, d’anticipation et d’expérimentation

- Veille sur les tendances, le design graphique, les innovations et recherches technologiques

- Exploration de nouveaux concepts : cross média, transmédia, lecture délinéarisée et interactive, ...

- Travail en équipe ou en autonomie



