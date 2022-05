Nicolas LE FLOC'H

Captivé depuis l’enfance par les «coulisses» de la conception des images qui nous entourent, il m’a paru naturel de faire de cette passion une profession.

Mon cursus scolaire à l’AGR, école de l'image, ainsi que mes stages dans différentes agences nantaises m’ont conforté dans cette voie, en m’ouvrant à l’ensemble des domaines de l’image et de la communication visuelle, et tout particulièrement du motion-design.

Curieux, passionné mais surtout investi et toujours en quête de nouveaux savoirs, j’aspire à déployer ces atouts en agence, univers qui m’a absorbé dès que j’y ai mis les pieds !



Mes compétences :

Graphisme

Motion design

Photographie