Nicolas LE FLOCH DE CAMBOURG

- depuis septembre 2010 : Chef de cabinet adjoint, mairie du 17e arrondissement.



- Chargé de mission environnement et déplacements, groupe UMP du Conseil de Paris( avril 2008- septembre 2010)





- Secrétaire général du groupe UMPCA ( août 2007- avril 2008):

Organisation politique : notes, argumentaires, préparation des séances et des commissions

Communication externe et relations-presse

Organisation administrative : courriers et agenda des élus.







- septembre 2006 - juin 2007 UMP, Relations Publiques Siège National:

Réunions publiques du candidat, numéro vert, accueil politique, traitement des courriels de campagne, gestion des objets publicitaires.

Déplacements aux réunions publiques du candidat.



- janvier-juin 2006 : Cabinet du Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat, Porte parole du Gouvernement:



Synthèses et argumentaires sur l’action du Gouvernement, rédaction du courrier, aide aux Conseillers techniques pour la préparation des prises de parole du Ministre.



Juin – juillet Groupe UMP du Sénat, Chargé de mission

2005 Relations presse, rédaction de notes et d’un journal de groupe, mise à jour su site Internet.



Juin - juillet Mairie de Puteaux, Assistant de communication

2004 - Revue de presse

- Communiqué de presse

- Articles de presse

- Mise à jour de fichier - presse



Déc 2003 - Aréopage–Agence de Communication Collectivités locales (Paris), Chargé de projet

janv 2004 communication événementielle



Mes compétences :

Communication

Communication politique

Conseil

Lobbying

Politique