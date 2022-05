Nicolas LE GALL

Http://nicleg.com



Directeur artistique passionné et spécialisé dans le digital depuis 14 ans.



Expertise :



- Webdesign

- Nouveaux devices, ipad, smartphone

- Développeur flash AS3

- Wordpress...



- Print : Connaissance complète (ESAIG Estienne) de la charte graphique et de ses contraintes. Création d'identité, logos, chartes...



Gérer une équipe, leur donner des objectifs & plannings, les aider à les atteindre avec eux. Social et positif, possibilité de travailler en agence pour une meilleure implication.

Spécialités



- Communication financière / Corporate

- Faire le grand écart entre un site finanicer (ie : Rapp. Annuel) du CAC 40 et le site d'un marchand de vin, d'une auberge labellisée écolabel....



Mes compétences :

JavaScript

Directeur artistique

Developpeur font office

Photoshop

Illustator