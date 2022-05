OBJECTIF :

Je recherche des piges en tant que cameraman vidéo, afin développer le plus de contacts possible et de créer mon réseau.

Je souhaite varier le milieu où j'effectue celles-ci afin d'être performant au niveau de la technique.

Disponibilité : A plein temps, dès maintenant et durant toute l’année.



Mes compétences :

Adobe

Adobe Premiere

Cadreur

Cameraman

Espagnol

Montage

Premiere

Video