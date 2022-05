Nicolas LE GARS

Bonjour,

Nicolas, 39 ans, marié et papa de deux enfants.



Ingénieur généraliste en agro alimentaire de formation, je suis chef de projet au sein de l'équipe Recherche & Développement de Saupiquet.

Je mène des projets complets pour la R&D avec intervention à l'international, suis responsable d'une gamme des produits ; et suis l'interlocuteur pour les thématiques Process et Matière Première poisson.

Je suis également compétent en emballage (métal/plastique), et sais maîtriser SAP, dont les modules documentaires et recettes.



Mes compétences :

Process

Recherche