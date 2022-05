Nicolas LE GUENNEC

Actuellement Responsable d'une Agence Maintenance, cette fonction est source d'enrichissement personnelle et professionnelle constante : assurer le service après vente avec un parc de 1000 ascenseurs et 2000 Portes Automatiques, suivi commerciale avec 500 clients.

La gestion au quotidien d'une agence et un mélange subtil et explosif de client avec leurs besoins, de rentabilité de la société avec ses objectifs, de gestion humaine avec leurs qualités individuels,

Contenter ces impératifs est un challenge récurant de toute société de service et un objectif quotidien.



Mes compétences :

 Connaissances générales en techniques bâtiment

 Gestion des projets de transfert

 Mise en place et suivi des contrats

 Mise en place de plans pluriannuels

 Gestion des interventions

 Maitrise du pack office

Maitrise d'Autocad

Maitrise d'outils de gestion de patrimoine

Management