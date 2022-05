Nicolas LE JOSSEC

BOIS CHAUFF 56

J'ai repris en avril 2011 une structure dont l'activité principale est le négoce de bois de chauffage (bûches traditionnelles).

J'y ai adjoint une gamme non développée par mon prédécesseur, comprenant notamment les différents combustibles de bois densifiés (bûches de bois densifiés, granulés de bois (pellets),... allumes-feux), favorisant autant que possible les produits 100% naturels.

Outre la possibilité de retirer les produits directement à notre dépôt, nous assurons les livraisons sur le Morbihan (56) et le Finistère sud, sans quantité minimum.



Retrouvez-nous sans plus attendre sur notre site internet et découvrez la totalité de notre gamme:



BIO LIT' WOOD

2012 a vu la création de BIO LIT' WOOD, spécialiste de la litière bois en granulés pour animaux.

L'utilisation du granulé de bois s'installe en effet progressivement dans les habitudes des professionnels. Aujourd'hui, BIO LIT' WOOD s'adresse tant aux éleveurs (chiens, chats, chevaux, volailles...), qu'aux particuliers.

Le pouvoir supra-absorbant du granulé autant que sa facilité d'emploi en font une litière de plus en plus plébiscitée par les professionnels.

Le produit est par ailleurs inappétent pour les animaux et, de par son processus de fabrication ( > 180°C), garanti sans germe ni bactérie (facteur 1er de mortalité dans les élevages).

Le rayon d'action de BIO LIT' WOOD s'étend de la Bretagne jusqu'à la Loire Atlantique.



MON PARCOURS

Pour ma part, j'ai un parcours typiquement commercial ayant travaillé durant 6 ans pour l'INSTITUT ROPARS, cabinet spécialisé dans les sondages pour les entreprises, et durant 3 ans pour le CABINET RICHEMONT, intermédiaire en transmission d'entreprises sur la région Bretagne.

A ce titre, je me suis forgé une solide expérience commerciale et relationnelle auprès d'une clientèle de professionnels (distributeurs GSA, GSB, GSS toute France, puis de chefs d'entreprises de la région Bretagne).



Si vous pensez que je peux vous aider de quelque manière que ce soit, prenons contact, ce réseau existe pour cela…



Mes compétences :

Développement durable