Bonjour,



Géographe de formation, j'ai commencé ma carrière par des missions de projets, ou de communiquant, dans de grandes structures privés et publics.



J'ai ensuite choisi d'acquérir de solides bases scientifiques et techniques en m'orientant sur la thématique Energies.



De fil en aiguille, j'en suis venu à envisager une carrière d'artisan. J'ai donc passé un CAP de chauffagiste et me suis lancé dans l'apprentissage en 2006. Ceci jusqu'à la création d'Ecogéo Rénovation en 2015. Son activité était la rénovation en bâtiment mais sous un angle « bio ». Je proposais donc nos services pour la maçonnerie, l'électricité, et la plomberie-chauffage.



C'était un beau concept. Je fus lauréat du Prix de la création d'entreprise Initiatives Vannes et primé Ark'ensol en 2015 ! L'activité s'est arrêtée en juin 2016 après un mauvais départ au final et pas mal de soucis personnels à l'arrivée !



Aujourd'hui, je me relance dans de nouvelles ambitions :



Je voudrais mettre à profit toutes ces expériences pour les conjuguer.

Je souhaite donc définir, monter et développer des projets à connotation environnementale, innovants ou impactant. Ceci en rapport avec le bâtiment ou l'énergie.



Je suis donc ici pour élargir mon réseau et échanger avec vous autour de ce type de projets.



Très cordialement,



Stéphane Vaugon



Mes coordonnées téléphoniques :

Portable : 06 72 38 78 11



Mes compétences :

Pompe à chaleur

Plomberie

Energies renouvelables

Ecologie

Solaire

Eau

Environnement

Audit

Public Relations

Internal Communications

Data Analysis

Waste Management

Apple Mac

ArcGIS > ArcView

Microsoft Windows

Ofice