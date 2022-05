Nicolas LE LAY

Artisan solier, je réalise toutes prestations de fournitures et pose de sols souples tels que PVC, moquette ou parquets. La notion de service est au cœur de mes objectifs afin d'assurer un travail de qualité et dans les délais convenus. A l'écoute des nouveautés afin de tirer le secteur du bâtiment vers le haut et notamment dans le domaine environnemental.



Mes compétences :

Gestion

Ingénierie

BTP

Industrie

Bâtiment

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Production

Management