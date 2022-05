Nicolas LE LIEVRE

Rattaché à l'activité moyennes et grandes entreprises sur le secteur Ouest , je suis en charge du développement de projets Paie & Ressource Humaine, Finance, Fiscalité et Consolidation financière.



Sur le volet SIRH, mes missions m'amènent à proposer à mes clients des conseils en optimisation de gestion administrative du personnel, fiabilisation de l'environnement légal et réglementaire, informatisation de périmètres RH (GPEC/Formation Professionnelle/Gestion décentralisée, collaborative et web).



CEGID GROUP(2200 pers., 260M€CA) est le 1er éditeur français de solution de gestion et 3ème éditeur SIRH.



Mes compétences :

Ingénieur d'affaire

Vente

Responsable grands comptes

Développement commercial

Business development