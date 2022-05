Nicolas LE MAGOARIEC

Au delà des chiffres, conforter les orientations stratégiques, impulser de nouvelles dynamiques au sein de l'entreprise.



Une vision élargie du développement commercial, fruit de 16 années passées au service d'entreprises françaises et internationales, de la PME au leader mondial de la métallurgie. Successivement ingénieur commercial, responsable comptes clés internationaux, chef des ventes grand ouest toitures et bardages métalliques puis chef de marché couvertures photovoltaïques industrielles au sein de différentes divisions d'ArcelorMittal, je suis directeur-général de la PME Polytuil, filiale du groupe ICOPAL, depuis 2 ans. Entouré d'une équipe expérimentée et engagée, je pilote l'ensemble des fonctions stratégiques de la marque : commerce, gestion financière et sociale, RH, achats, marketing et communication.



Mon objectif : emmener la marque vers de nouveaux marchés !



Mes compétences :

Développement commercial

Stratégie commerciale

Direction de centre de profits

Distribution professionnelle

Distribution spécialisée

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Esprit d'équipe

Distribution B2B

Commercialisation des produits techniques

Marketing stratégique