Nicolas LE MEAUX

Directeur de projet, je suis habitué aux contacts clients et prestataires et j'orchestre au mieux les différents intervenants pour la réussite du projet.

Les différents domaines (Sûreté, Marketing, IP, CRM) dans lesquels j'ai évolué démontrent mes capacités d'intégration et d'adaptation. La diversité des missions réalisées me permet aujourd'hui d'être autonome et rapidement efficace sur de nouveaux projets.



Mes compétences :

Vidéosurveillance

Direction de Projet

Intrusion

Planification de projet

Réponse aux appels d'offres

Cahier des charges

Réseaux informatiques & sécurité

Chiffrage

Informatique industrielle

Siemens Hardware

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft .NET Technology

Customer Relationship Management