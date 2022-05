Nicolas LE MERCIER

Afin que vous puissiez juger au mieux du bien fondé de ma requête, je vous présente succinctement mon parcours professionnel :

De 2005 à 2008, j'ai fait mes " première armes " sous la tutelle du Directeur Commercial en tant que chargé d'affaires et chef de projet pour Archividéo (Société parisienne de Conseil&Communication par l'imagerie de synthèse/multimédia pour les métiers de la construction ' 22 salariés ' C.A. : 1,1 M¬).



Puis, de 2008 à 2009, j'ai pris en charge la direction commerciale de B.E.ST., Bureau d'Etudes et de Synthèse Technique tout corps d'état basé à Lyon (Société S.A.S. - C.A. 2008 : 7 M¬ - antennes à Saint-Étienne et Paris), Société d'Ingénierie du groupe A.I.R. (Architectes Ingénieurs Réunis), détenue par l'agence d'architecture Chabanne&Partenaires (120 salariés - C.A. : 19 M¬).



Cette création de poste à la tête de l'équipe commerciale composée de 5 personnes et au sein d'une grande agence de Maitrise d'oeuvre reconnue, m' a permis de développer une activité riche et variée, axée vers l'expansion du groupe . Elle se décomposait de la façon suivante :

- Définition, validation puis mise en oeuvre de la politique commerciale du groupe (60 salariés), en accord avec la Direction générale

- Interface entre les différents intervenants de la construction, représentation de BEST auprès des différents partenaires et clients : architectes, autres BE, MO&AMO, programmistes, entreprises générales nationales et locales, contractants généraux, fournisseurs...

- Sélection des avis d'appels d'offres et constitution du groupement adéquat, (en TCE ou " éclaté ", prospection, activation du réseau) en fonction du contexte.

- Supervision de la rédaction des dossiers de candidatures et organisation simultanément des actions commerciales à entreprendre afin d'être retenu en phase concours (50 concours/an).

- Création des différents supports avec le service communication (site Internet et plaquette) et présence lors de manifestations : salons, congrès, conférences, inaugurations...

- Développement d'un réseau et veille active afin d'être le plus au fait de l'actualité du bâtiment et surtout d'être en amont des projets ciblés par l'anticipation des besoins de la Maîtrise d'Ouvrage et le conseil.



En Août 2009, j'ai rejoins la Société OTCI LG (34 salariés - C.A. 2009 : 4,2 M¬ - Rungis) en tant que Directeur Commercial.

Le poste requis proposait sensiblement la même activité que celle exercée précédemment, avec en plus un volet VRD&infrastructures, coeur de métier d'OTCI depuis plus de 25 ans.



Après une période d'essai de 6 mois, nous avons décidé conjointement de mettre un terme à notre collaboration. Cette aventure, très enrichissante sur le plan du challenge, m'a permis de développer au maximum mon tempérament entrepreneur et de pousser ma réflexion commerciale. Je suis certain de savoir exploiter cette expérience afin de relever le défit que vous soumettez.



Dès à présent libéré de toute obligation professionnelle, je suis à la recherche d'une activité à l'image de ma personnalité, riche de nouveaux défis et de nouveaux engagements, dans les domaines que mon cursus scolaire et mes différentes expériences professionnelles me prédisposent.



J'ai la certitude que mon parcours répond parfaitement aux responsabilités inhérentes au poste que vous proposez. Je serais heureux de vous aider à gagner le pari de cette expansion, et de travailler, à plus long terme, pour une implantation pérenne de votre entreprise.

Je souhaiterais vous rencontrer très prochainement afin de faire plus ample connaissance et de discuter des différents aspects d'une collaboration future.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments ainsi qu'en ma très forte motivation.



