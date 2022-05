Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo !



Je me nomme Nicolas Le Moan, et je suis Manager Navigabilité (CAMO) et Formateur RUSADA Envision chez Airbus Helicopters International Services.



Arrivé depuis huit ans déjà dans la grande famille de l'aéronautique, j'en apprécie tout autant le côté technique, dans lequel j'ai démarré, que le domaine du support client, de la navigabilité et de la formation, dans lequel j'exerce en ce moment.



D'après mon parcours, je définirais ainsi mes domaines de compétence : d'abord le support client, et en particulier le maintien de navigabilité, mais aussi la maintenance aéronautique, et plus précisément les essais systèmes sur hélicoptères et l'avionique.



Toujours à la recherche de nouveaux défis à relever, travailleur, avec une mobilité internationale, je rêve de continuer à acquérir de nouvelles connaissances et de mettre à disposition mes compétences, ma motivation et mon expérience, en France mais surtout à l'étranger, comme j'ai pu le faire auprès de l'armée royale omanaise.



Mes compétences :

Airworthiness management

Embedded Systems

Ground tests on helicopters

Aeronautics

Airbus Helicopters products

Digital electronics

Project Managment

Programming