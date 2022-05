Nicolas LEBAULT

Site: lebaultnicolas.wix.com/design



Polyvalent et curieux. J'ai eu un parcours plutôt atypique mais complémentaire, en passant d'un BEP électrotechnique à un Bac Pro en système électronique numérique, je me suis par la suite frotté au monde du design et de l'art en rentrant à l'école des Beaux-Arts de Dijon. Durant ces études j'ai pu partir une période à l'université d'art et design de Nagoya au Japon pour ensuite revenir et finir mon cursus avec en poche un DNAP et un DNSEP (master)design d'espace accompagner de leurs mentions en 2013.



Compétences:



_Définition du concept/univers du produit, tendances.



_Réalisation d'avants-projets sous forme de croquis, maquettes, modélisation 3D...



_Etude de la fonctionnalité du produit, de la faisabilité, par des plans, et validation du projet par un prototype.



_Mise en valeur du produit (mise en situation, photo, graphisme.etc...).



_Négociations, ventes et travail autour des produits pour leurs diffusion.







Mes compétences :

Développement commercial

Prototypage

Adobe Photoshop

Coordination de projets

Dessin, dessin technique

Adobe InDesign

Décoration

Google Sketchup

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Design

Gros oeuvre