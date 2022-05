Nicolas LEBAULT

DIRECTEUR DE PROJET SYSTÈME D’INFORMATION



Gestion de projet : gestion des phases de choix d’éditeur/intégrateur, étude préalable, définition de périmètre projet, revue des processus de gestion, élaboration de cahier des charges, organisation et structure de projet, conduite des phases en mise en œuvre (ERP, logiciels spécialisés, développements spécifiques), gestion de planning et de budget, intégration fonctionnelle, gestion des risques projet, conduite du changement, management des prestataires, organisation et encadrement du support opérationnel (équipes fonctionnelles et technico-fonctionnelles)



Expertise fonctionnelle : expérience internationale en milieu industriel. Gestion commerciale, Planification long terme, Planification opérationnelle, Achats, Approvisionnements, Fabrication, Qualité, Sous-traitance industrielle, Contrôle de gestion, Comptabilité, Maintenance industrielle, Gestion des ressources (temps et activités).



Progiciel SAP R/3 (PP, MM, SD, FI, CO, PS, PM)

Progiciel Oracle application (PO, AP, IC, WIP)