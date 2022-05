Nicolas LEBLANC

Mon Diplôme d'Audencia en poche (spécialité finance), j'ai rejoint les équipes de conseil d'Ernst&Young au sein de la ligne de service Performance Improvement. Depuis, je prends part à des missions d'amélioration de la performance (analyse financière, rédaction de business plans, revues de processus) notamment dans le secteur portuaire et aéroportuaire. Je suis également sensible au développement durable et notamment aux énergies nouvelles. J'envisage d'acquérir une expérience significative dans ce domaine à l'avenir.



