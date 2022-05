Nicolas LEBLANC

Ingénieur ISA, je souhaite travailler dans un bureau d'études dans la gestion des eaux.



Mes missions d'intérêt concernent la mise en place et l’optimisation de solutions de traitement des eaux, l’optimisation du rendement du réseau d’eau potable, la sensibilisation des consommateurs et des utilisateurs du réseau et la réponse aux appels d’offre publics.



Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

Gestion des ressources humaines

Bureau d'études

Gestion budgétaire

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Gestion de la relation client

Études statistiques