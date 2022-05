Nicolas LEBON

Parcours :



Plus de 23 ans dans des sociétés de service (chauffage - ascenseur)



Tous métiers liés à l'exploitation, commercial, déploiement (process, informatique etc....)



4 ans comme responsable de formation Technique



Formation :



Ingénieur généraliste option thermique (ESIM 82, ou maintenant École Centrale de Marseille)



Institut Administration des Entreprises (86) option contrôle de gestion



Responsable Ingénierie de Formation (2008)



Mes compétences :

Amiante

ASCENSEURS.FORMATION

Formation de formateurs

Communication

Tutorat et formation interne

Sécurité au travail

Ingénierie de formation

Gestion des compétences