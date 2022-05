Nicolas LEBON

Bonjour, je suis salarié en CDI dans le Val de Marne mais j'habite dans l'Yonne et je cherche à me rapprocher de mon domicile. Je recherches actuellement un poste de magasinier/cariste dans le triangle de Sens, Auxerre et Troyes. Ayant 14 ans d'expérience dans le commerce dont 7 ans dans la logistique en entrepot et étant titulaire depuis 4 mois des CACES 1, 3, 5 et 6, je souhaiterai mettre mon expérience et mes compétences à votre service.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

CACES 1, 3, 5, 6

Gestion des commandes

préparation de commande

Formation du nouveau personnel