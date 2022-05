Bonjour,

Je m'appelle Nicolas Lebourg. J'ai 29 ans. Je suis diplômé d'un master en gestion et management obtenu au sein de l'Ecole supérieure de commerce de Brest. Je suis en poste actuellement au sein du réseau "Le Saint" en qualité d'acheteur & de commercial. Forts de mes diverses expériences professionnelles en France et à l'étranger, je recherche un emploi stimulant, dans lequel l'épanouissement et la performance sont présents.



Mes compétences :

Dynamisme

Dynamisme & motivation

Motivation

ouverture d'esprit

Ouverture d'esprit dynamisme