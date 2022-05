Nicolas LEBRA

Je gère et réalise des projets de communication visuelle dans de nombreux domaines : packaging, édition, identité graphique, illustrations, site web, multimédia. Sur des projets spécifiques, je fais appel à des collaborateurs spécialisés (Intégrateur web, designer 3D...).

J'assure aussi des formations en PAO (ARAPL provence, MACH3, ADHARA...).

Diplômé d'EUROMED DESIGN en tant que concepteur designer graphique et multimédia, je travaille dans la communication depuis 2003.



J'ai exercé au cœur du marketing des laboratoires Forté Pharma à Monaco et au sein de l'agence de communication Emulsion à Marseille avant de créer le studio de création Orange Plastic. Ces expériences me permettent de comprendre les attentes d'un service marketing et de faire preuve de la créativité et de la réactivité propre à une agence de communication.



Je suis mobile dans la région PACA et au-delà.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Illustration

Graphisme

Web

Pao

Photo

Directeur artistique

Freelance

Graphiste