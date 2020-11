A travers mon parcours au sein d'une ESN de 250 personnes, j'ai été amené à travailler sur différents projets allant d'un outil de gestion de VOD à des outils de gestion RH et de communication.

Le défi technique ne me fait pas peur et j'apprécie le travail en équipe, surtout lorsque celle-ci jouie d'une certaine autonomie.