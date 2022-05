Nicolas LEBRUN

Mes compétences :

Contrôler les finitions de la structure

Soudure tig , semi auto,

Redresser les déformations de la structure

Reporter les cotes et mesures sur les matériaux et

Régler les paramètres des machines et des équipeme

Assembler des éléments de structures métalliques

Installer des éléments de structures métalliques

Marquer les éléments d'une structure métallique

Former les matériaux par usinage, modelage, découp

Identifier une intervention à partir d'un dossier

Métallurgie