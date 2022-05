Après plusieurs expériences confirmées en tant qu'assistant marketing/commercial, j'ai acquis et cultivé au fil de mon parcours une compétence significative en gestion et développement de projets évènementiels.



En tant que - Chargé de Promotion Visiteurs - au sein de la société Eurovet, je suis spécialisé dans le développement d'outils marketing, CRM et promotionnel, à même de renforcer l'impact de notre communication sur notre visitorat pour les salons suivants : Interfilière Paris / Mode City / Salon International de la Lingerie



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information !



Nicolas LECONTE



Chargé de Promotion Visiteurs

Tél: 01.47.56.32.22



37/39 Rue de Neuilly - BP121

92582 CLICHY Cedex



nleconte@eurovet.fr



Mes compétences :

dynamique

Evénementiel

Events

Football

Marketing

Mode

Organisé

Photographe

RIGOUREUX

Sponsoring

Sports

Sports marketing

Community management

Communication

Organisation

Adobe Photoshop

Sport

Web

Gestion de projet

Rigueur

Réseaux sociaux