Nicolas LECONTE

Informaticien ou Geek en fonction des domaines et des interlocuteurs, passionné sans aucun doute.



Au quotidien cela se traduit par des journées de développement d’applications Web de recherche dans les bases de données Solr en PHP ou Jquery en utilisant le CMS Xoops et l’application Superdoc Premium.

En marge de tout cela il y a la participation à divers projets de développement en utilisant d’autres langages de programmation (Delphi, TCL, Java).



Mes temps libre sont eux dédié à ma famille, à la lecture (sur Sony PRS T1) et de temps en temps (pas assez mais le plus possible) le sport en salle.



Mes compétences :

JAVA

Javascript

JQuery

PHP

Solr

Web

Xoops

MySQL